Jennifer Aniston'ın oyuncu babası John Aniston hayatını kaybetti: Huzur içinde cennete uçtuğun için minnettarım

Jennifer Aniston babasını kaybettiğini Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarına duyurdu. Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Aniston, John Aniston'ın 11 Kasım'da hayatını kaybettiğini belirtti.

"HUZUR İÇİNDE CENNETE UÇTUĞUN İÇİN MİNNETTARIM"

Aniston paylaşımında "Tatlı babam... John Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım. Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" ifadelerini kullandı. Aniston, babasının öldüğü 11 Kasım tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını da belirtti.

Jennifer Aniston'ın paylaşımına yorum yapan takipçilerini üzüntülerini dile getirdi.