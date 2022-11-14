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Jennifer Aniston'ın oyuncu babası John Aniston hayatını kaybetti: Huzur içinde cennete uçtuğun için minnettarım

14.11.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston'un oyuncu babası John Aniston 89 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran John Aniston'ın ölüm haberini kızı Jennifer Aniston sosyal medya hesabından duyurdu. John Aniston, 1970'li ve 80'li yıllarda kamera karşısına geçtiği Days of Our Lives adlı diziyle tanınmıştı.

Jennifer Aniston'ın oyuncu babası John Aniston hayatını kaybetti: Huzur içinde cennete uçtuğun için minnettarım

Jennifer Aniston babasını kaybettiğini Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarına duyurdu. Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Aniston, John Aniston'ın 11 Kasım'da hayatını kaybettiğini belirtti.

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"HUZUR İÇİNDE CENNETE UÇTUĞUN İÇİN MİNNETTARIM"

Aniston paylaşımında "Tatlı babam... John Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım. Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" ifadelerini kullandı. Aniston, babasının öldüğü 11 Kasım tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını da belirtti.

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Jennifer Aniston'ın paylaşımına yorum yapan takipçilerini üzüntülerini dile getirdi.

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Jennifer Aniston

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