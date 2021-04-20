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Jennifer Aniston, The Morning Show çekimlerinde yorgunluktan yığıldı

20.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Morning Show çekimleri için sette olan Jennifer Aniston, yoğun iş temposundan yorgun düşüp kamera arkasında uzanmak zorunda kaldı.

Jennifer Aniston, The Morning Show çekimlerinde yorgunluktan yığıldı

Unutulmaz Friends dizisinden sonra yıldızı parlayan Hollywood’un deneyimli isimlerinden Jennifer Aniston, Apple Plus imzalı The Morning Show dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçti.

52 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar yorulduğunu gözler önüne serdi. Sandalyeye yığılmış halde ayaklarını duvara uzatan yıldız oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

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THE MORNİNG SHOW HAKKINDA

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un yürütücü yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği The Morning Show, bir televizyon programının kamera arkasında yaşananlara odaklanıyor. 10 bölümden oluşan dizide, televizyonda günlük sabah programı yapan karakterlerin hayatları konu ediliyor. The MOrning Show 2. sezon çekimleri devam ediyor.

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Jennifer Aniston
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