Jennifer Lawrence nişanlandı

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ÜNLÜLER  | 06.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Jennifer Lawrence nişanlandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki Lawrence ve 33 yaşındaki Maroney, New York'ta bir restoranda küçük bir kutlamayla nişanlandı. ‘Nişanlandı’ söylentileri, Lawrence’ın New York’ta Maroney ile çıktığı akşam yemeğinde parmağında görülen iri taşlı yüzükten sonra başlamıştı. 28 yaşındaki ABD’li oyuncu, bir süre önce ortaya çıkan nişanlanma haberini çıktığı televizyon kanalında doğruladı.

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Lawrence ve Maroney’in 2018 Haziran ayından bu yana birlikte oldukları biliniyor. Çiftin evlilik tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lawrence, 2012'de rol aldığı "Silver Linings Playbook" (Umut Işığım) filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü almıştı.

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Jennifer Lawrence Cooke Maroney Jennifer Lawrence nişanlandı

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