Jennifer Lopez 40 milyon dolardan yırttı

Jennifer Lopez, geçtiğimiz yıl Hustlers filmindeki performansıyla çok konuşulan isimlerden biriydi. Jennifer Lopez’e Altın Küre adaylığı getiren film gerçek olaylardan filme uyarlandı. Öyküsü Hustlers’a ilham veren Samantha Barbash, filmde kendisini canlandıran Jennifer Lopez’in, hayatını tasvir etme şeklini eleştirdi. Barbash oyuncunun kendisine hakaret ettiğini söyleyerek 40 milyon dolarlık dava açmıştı.

Samantha Barbash, Lopez'in prodüksiyon şirketi Nuyorican Productions, filmin yapımcı şirketi STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions ve Pole Sisters LLC'ye karşı, onun benzerliğini ve karakterini “istismar etmeye” çalıştıklarını iddia eden bir dava açmıştı. Samantha Barbash’ın açtığı dava New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildi.

JENNİFER LOPEZ KARİYERİNİN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Jennifer Lopez filmde Samantha Barbash’tan ilham alan Ramona Vega karakterini canlandırıyor. Lorene Scafaria’nın yazıp yönettiği Hustlers, 20 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) bütçeye karşın dünya çapında 157 milyon dolardan (yaklaşık 935 milyon TL) fazla hasılat elde etti.

Jennifer Lopez, performansıyla Altın Küre ve Screen Actors Guild ödülüne aday gösterildi.

