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Jennifer Lopez, eski aşkını Instagram’dan da sildi

15.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce Ben Affleck ile yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez, eski aşkı Alex Rodriguez ile olan bütün fotoğraflarını Instagram'dan sildi.

Jennifer Lopez, eski aşkını Instagram’dan da sildi

2000’lerin başında en gözde çift olarak tüm dikkatleri çeken Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıllık bir aradan sonra yeniden bir araya gelmeleriyle gündemde.

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Lopez, Affleck’ten önce eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile uzun soluklu bir ilişki yaşıyordu. Ancak çift, önce düğün tarihlerini erteledi ardından da ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı da 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck’e dönerek dikkatleri çekti.

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Lopez’in Affleck ile aşkı yeniden alevlense de Rodriguez ile olan fotoğraflarını hâlâ sosyal medyadan silmemişti.

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BEKLENEN OLDU: FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Ancak sonunda J. Lo sosyal medya hesaplarında ufak bir temizliğe giderek eski Rodriguez ile olan fotoğraflarını sildi. Buna, J. Lo’nun “This Land Is Your Land” ve “America the Beautiful” şarkılarını seslendirdiği Başkan Joe Biden’ın göreve başlama töreni sırasında eski sevgililerin birlikte çekilmiş fotoğrafları da dahil.
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Ayrıca Instagram’dan Rodriguez’i takip etmeyi de bıraktı.


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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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