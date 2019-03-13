MAGAZİN

Jennifer Lopez evlilik teklifi aldığı anları paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez evlenmeye karar verdi. Evlilik teklifinin ardından ortaya atılan aldatma iddialarına dair bir açıklamaya yapmayan Jennifer Lopez Instagram'dan evlilik teklifini aldığı anları paylaştı.

Jennifer Lopez evlilik teklifi aldığı anları paylaştı

Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alex Rodriguez’den evlilik teklifi aldığını yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.

,XtDpD4cAMka17f7nKOTbNQ

Yüzüğüyle sosyal medyada çok konuşulan JLo bugün evlilik teklifi aldığı o anların fotoğrafını paylaştı.

,5KrU-Ei7TEKiF5brsK0BjA

Yoğun çalışma programının yorgunluğunu atmak için Rodriguez ile birlikte Bahamalar tatiline çıkan Lopez tatlı bir sürprizle karşılaşmıştı. Rodriguez, ona iri taşlı bir yüzükle evlenme teklif etmişti.

,YOhIXobDSku4Gh7Zf3YBIg

Tüm bu olayların ardından ise Alex Rodriguez’in ünlü şarkıcıyı eski eşiyle aldattığı iddia edilmişti.

,V_m72d8L6kGXzV-Ftr4QrQ

Ancak bu iddialara kulak tıkayan ünlü çift tatillerine devam ediyor. Hatta Lopez kendisine hediye edilen 15 karatlık zümrüt kesim pırlanta nişan yüzüğünü bir an olsun parmağından çıkarmıyor.


PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt
Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez Jennifer Lopez

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peker Açıkalın 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine yanıt verdi

'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

Azra Akın oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı!

Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!

Kaan Tangöze ve kızının ilk fotoğrafı

Kaan Tangöze ve kızının ilk fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.