Jennifer Lopez evlilik teklifi aldığı anları paylaştı

Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alex Rodriguez’den evlilik teklifi aldığını yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.

Yüzüğüyle sosyal medyada çok konuşulan JLo bugün evlilik teklifi aldığı o anların fotoğrafını paylaştı.

Yoğun çalışma programının yorgunluğunu atmak için Rodriguez ile birlikte Bahamalar tatiline çıkan Lopez tatlı bir sürprizle karşılaşmıştı. Rodriguez, ona iri taşlı bir yüzükle evlenme teklif etmişti.

Tüm bu olayların ardından ise Alex Rodriguez’in ünlü şarkıcıyı eski eşiyle aldattığı iddia edilmişti.

Ancak bu iddialara kulak tıkayan ünlü çift tatillerine devam ediyor. Hatta Lopez kendisine hediye edilen 15 karatlık zümrüt kesim pırlanta nişan yüzüğünü bir an olsun parmağından çıkarmıyor.



