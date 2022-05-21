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  4. Jennifer Lopez’in merakla beklenen belgeseli Halftime’ın altyazılı fragmanı yayınlandı

Jennifer Lopez’in merakla beklenen belgeseli Halftime’ın altyazılı fragmanı yayınlandı

21.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay ünlü sanatçı Jennifer Lopez, hayatının ve kariyerinin Netflix için çekilen bir belgesele konu olacağını duyurmuştu. Halftime adı verilen belgeselde sanatçının sahne performansları, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamının gizlenen noktalarına değinilecek. 14 Haziran’da izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan belgeselin fragmanı yayınlandı.

Netflix'in Jennifer Lopez belgeseli "Halftime", ünlü şarkıcının 2020 yılında Super Bowl devre arası gösterisine odaklanıyor. Lopez’in sosyal medya hesabından “Daha bu başlangıç” diyerek duyurduğu belgesel aynı zaman sanatçının kariyerinin ikinci yarısındaki hedeflerine de odaklanacak.

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HALFTİME BELGESELİNİN KONUSU

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Halftime" adlı belgeselin tanıtımında, “Lopez’in sahne arkasındaki hayatına samimi bir bakış sunarken, ekrandaki ve dünyanın dört bir yanındaki sahnelerdeki performanslarından Super Bowl gösterisine Lopez’in dünya çapında cesaretli ve kararlı bir ikon olduğunu vurguluyor. Lopez’in, azmi, yaratıcı zekası ve kültürel katkılarıyla onlarca yıldır insanlara ilham veren uluslararası bir süper star olduğunun altını çizen belgesel bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Halftime, Latin bir sanatçı olarak kariyerinde sesini her zaman daha büyük bir amaç için kullanan Lopez’in hayatının ikinci yarısını başlatırken geriye dönüşü simgelerken aynı zamanda onun anne ve sanatçı olarak evrimini gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Jennifer Lopez
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