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Tokatla gündem olmuştu! Chris Rock’ın 2023 Oscar Ödülü sunacağı iddiası olay yarattı

20.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

94.Oscar Ödül Töreni’ne sunucu Chris Rock’ın, Will Smith’in eşi Jada’nın saçlarıyla ilgili yaptığı şakadan sonra yediği tokat damga vurmuştu. Dünya basınında geniş yankı uyandıran olayın sonrasında Chris Rock’ın 2023 Oscar Ödül Töreni’nde yeniden sunuculuk yapabileceği konuşulmaya başlandı.

Tokatla gündem olmuştu! Chris Rock’ın 2023 Oscar Ödülü sunacağı iddiası olay yarattı

2023 yılında 95’inci kez düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni’ni, yeniden Chris Rock’ın sunacağı iddiası sinema dünyasını hareketlendirdi. Yeniden töreni sunmaya sıcak baktığını dile getiren komedyene destek ABC’nin Eğlence Başkanı Craig Erich’ten geldi.

Bu yıl Mart ayında yapılması planan gösterinin geçtiğimiz yıldan daha iyi olacağını ifade eden Erich, yöneticilerin bu yılki reytinglerden memnun olduğunu, ancak bir dahaki sefere Rock’ın sunuculuğunu yapma kararının muhtemelen izleyiciyi daha da artıracağını aktardı.

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Will Smith
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