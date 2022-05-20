Tokatla gündem olmuştu! Chris Rock’ın 2023 Oscar Ödülü sunacağı iddiası olay yarattı

2023 yılında 95’inci kez düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni’ni, yeniden Chris Rock’ın sunacağı iddiası sinema dünyasını hareketlendirdi. Yeniden töreni sunmaya sıcak baktığını dile getiren komedyene destek ABC’nin Eğlence Başkanı Craig Erich’ten geldi.

Bu yıl Mart ayında yapılması planan gösterinin geçtiğimiz yıldan daha iyi olacağını ifade eden Erich, yöneticilerin bu yılki reytinglerden memnun olduğunu, ancak bir dahaki sefere Rock’ın sunuculuğunu yapma kararının muhtemelen izleyiciyi daha da artıracağını aktardı.



