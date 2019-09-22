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Jennifer Lopez'in o sahnelerine tepki! Hustlers yasaklandı

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 22.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi 'içerdiği müstehcen sahneler' nedeniyle Malezya'da yasaklandı.

Jennifer Lopez'in uzun dersler alarak rolüne çalıştığı Hustlers filmine yasak geldi.

Malezya’da radyo, televizyon ve sinema yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu, filmde yer alan dansların erotik olduğunu, çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek ‘kamuya açık alanlarda yayınlanması sakıncalıdır’ dedi.

Hustlers, hem ABD’de hem de Avrupa’da vizyondaki filmler arasında gişe hasılatı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

Film, bir grup striptiz dansçısı kadının zengin müşterilerini soymak için yaptıklarını konu alıyor.

Constance Wu ve Julia Stiles’ın da yer aldığı film kadrosunda Lizzo ve Cardi B gibi şarkıcılar da küçük roller üstleniyor.

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