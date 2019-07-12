Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye konser vermek üzere gelecek olan Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı yeni filmi Hustlers’tan yeni görüntüler yayınlandı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in başrolde yer aldığı Hustlers filminden yeni görüntüler yayınlandı. 6 Ağustos’ta Antalya’da konser vermek üzere Türkiye’ye gelecek olan Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı filminden yeni görüntüler, direk dansı sahnelerini de içeriyor.

Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’tan heyecan yaratan görüntüler

2015 yılından sonra ikinci kez beyazperdeye geri dönen Jennifer Lopez, gerçek bir hikayeden uyarlanan Hustlers adlı filmde başrolü üstleniyor.

Filmde Lopez’e, başarılı oyuncu Constance Wu, Jason Bourne serisinden hatırladığımız Julia Stiles, fenomen olan Riverdale serisinin güzel yıldızı Lili Reinhart, Grammy ödüllü rap sanatçısı Cardi B, 2013 yılında keşfedildiğinden beri dünyayı kasıp kavuran sanatçı Lizzo ve güzel oyuncu Keke Palmer eşlik ediyor.

Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.

Yapımcılığını Annapurna Pictures’ın üstlendiği filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Lorene Scafaria üstleniyor.