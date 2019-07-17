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Jennifer Lopez'li Hustlers filminin ilk fragmanı geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 17.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Hollywood ve müzik camiasını bir araya getiren "Hustlers" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Jennifer Lopez'li Hustlers filminin ilk fragmanı geldi

Kadın temelli komedi-polisiye filmi Hustlers’dan ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo ve Cardi B gibi yıldız isimlerin rol aldığı film, gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlandı.

New York Magazine’de Jessica Pressler tarafından kaleme alınan makaleden ilhamla Lorene Scafaria’nın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediniyor. Yapımcılığını Annapurna Pictures’ın üstlendiği "Hustlers" 13 Eylül 2019 tarihinde ABD ile aynı anda ülkemizde de vizyonda olacak.

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