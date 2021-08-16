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Jennifer Lopez sildi Alex Rodriguez silemedi!

16.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lopez, Rodriguez ile arasındaki tüm bağları kopardı. Ancak Rodriguez ise, Jennifer Lopez'i hala silemedi.

Jennifer Lopez sildi Alex Rodriguez silemedi!

Jennifer Lopez (52) ile Alex Rodriguez (46), yaklaşık dört ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.
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Affleck ile nikah masasına oturması beklenen Lopez, Rodriguez'i hayatından tam anlamıyla çıkardı. Dünyaca ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki eski nişanlısıyla birlikte olduğu tüm fotoğrafları sildi ve Alex Rodriguez'i de takip etmeyi bıraktı.
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Ancak Rodriguez ise hala Jennifer Lopez'i takip etmeye devam ediyor ve onunla yan yana olduğu fotoğrafları silmedi.

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Jennifer Lopez
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