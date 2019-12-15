Jennifer Lopez spor tarzıyla beğeni topladı

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Miami'de görüntülendi. Spor salonu çıkışı objektiflere takılan Lopez, muhabirlerin sorularını tebessümüyle geçiştirdi. Baştan aşağı beyaz giyinen şarkıcının elindeki termosun üzerinde de adının baş harflerinin yazdığı gözlerden kaçmadı.

Lopez, spor otomobiliyle olduğu yerden ayrıldı.

Son olarak Hustlers adlı filmde rol alan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde çeşitli iddialara yanıt vermişti.

Filmde, Lopez'in striptiz yaptığı sahnelerde dublör kullandığı ileri sürülmüştü.

Jimmy Fallon'un programına konuk olan Lopez, direk dansı sahneleri için çekim öncesinde çok çalıştığını ve kesinlikle dublör kullanmadığını belirtti.

Lopez, o sahneler nedeniyle bacaklarında çürükler oluştuğunu hatta bunu kanıtlamak için fotoğraf çektiğini de söyledi.



