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Jennifer Lopez spor tarzıyla beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

Hustlers filmiyle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, Miami'de spor sonrası görüntülendi. Lopez beyazlar içindeki haliyle ve vücuduyla görenleri kendisine bir daha baktırdı.

Jennifer Lopez spor tarzıyla beğeni topladı

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Miami'de görüntülendi. Spor salonu çıkışı objektiflere takılan Lopez, muhabirlerin sorularını tebessümüyle geçiştirdi. Baştan aşağı beyaz giyinen şarkıcının elindeki termosun üzerinde de adının baş harflerinin yazdığı gözlerden kaçmadı.

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Lopez, spor otomobiliyle olduğu yerden ayrıldı.

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Son olarak Hustlers adlı filmde rol alan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde çeşitli iddialara yanıt vermişti.

Filmde, Lopez'in striptiz yaptığı sahnelerde dublör kullandığı ileri sürülmüştü.

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Jimmy Fallon'un programına konuk olan Lopez, direk dansı sahneleri için çekim öncesinde çok çalıştığını ve kesinlikle dublör kullanmadığını belirtti.

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Lopez, o sahneler nedeniyle bacaklarında çürükler oluştuğunu hatta bunu kanıtlamak için fotoğraf çektiğini de söyledi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Her türlü gider .
Deli misin?Nefes almazsın nefes!!
tam bi pislik olmus
Açma germe hareletlerini benle yapsak
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