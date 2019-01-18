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Jennifer Pamplona, Kim Kardashian'a benzemek için 500 bin dolar harcadı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Jennifer Pamplona adını dünyanın dört bir yanında duyurdu! Nasıl mı? Yaptırdığı estetik operasyonlarla... Jennifer Pamplona estetik işini öyle abarttı ki harcadığı parayı duyanlar şoke oldu.

Jennifer Pamplona, Kim Kardashian'a benzemek için 500 bin dolar harcadı

Jennifer Pamplona yaptırdığı estetk operasyonlarla ve harcadığı parayla gündemde.

Jennifer Pamplona'nın bu kadar dikkat çekmesinin nedeni geçirdiği "seri" estetik operasyonlar ve bunun için harcadığı para. 26 yaşındaki Pamplona, idolü olarak tanımladığı Kim Kardashian'a benzemek için tam 500 bin dolar harcadığını söyledi.

Üstelik bir keresinde bir televizyon programı için sadece 24 saat içinde 9 tane estetik uygulama yaptırmıştı.

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Yani bir başka deyişle Pamplona, bedeninin her bir parçasını yeniden yaptırdı.

Jennifer Pamplona, estetik operasyonlara aslında bir tür hobi olarak başladığını söylüyor.

Fakat zaman içinde insanlar onu Kim Kardashian'a benzetmeye başlayınca o da gerçekten ona benzemeye karar vermiş.

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Pamplona durumunu "Kardashian'a benzememin kariyerim açısından daha olumlu sonuçlar doğuracağını düşündüğüm için araştırmalara giriştim ve ona olabildiğince benzemek için çaba harcadım" diye anlatıyor.

Jennifer Pamplona, 20 kereden daha fazla bıçak altına yatmış.

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Burnunu, göğüslerini, kalçasını yeniletmiş. Boyun, çene, estetiği ve botoks ile dolgular da cabası.

İlk estetik operasyonunu henüz 17 yaşındayken geçiren Jennifer Pamplona, Barbie bebeğin sevgilisi Ken'in canlı versiyonu olarak tanınan Cento Santebanes ile aşk yaşadı.

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HER ESTETİKTEN SONRA DAHA MUTLU HİSSEDİYOR!

Santebanes'in lösemi nedeniyle ölümünden sonra zor günler geçiren Pamplona, tam o sırada kendisine bir televizyon programından gelen teklifi kabul etti.

Teklif uyarınca 24 saat içinde 9 tane estetik uygulama geçirerek kendini tepeden tırnağa yeniledi.

İşin ilginç yanı ise Jennifer Pamplona'nın her estetik operasyon geçirdiğinde kendini daha mutlu hissetmesi.


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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Pamplona Kim Kardashian

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