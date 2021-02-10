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Jerome Boateng'in model kız arkadaşı Kasia Lenhardt, evinde ölü bulundu

10.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Jerome Boateng'in model kız arkadaşı Kasia Lenhardt, evinde ölü bulundu

Alman devi Bayern Münih'in yıldızlarından Jerome Boateng'in model kız arkadaşı Kasia Lenhardt, çift olarak ayrılmalarından sadece bir hafta sonra evinde ölü bulundu.

Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Jerome Boateng'in geçtiğimiz hafta ayrıldığı kız arkadaşı Kasia Lenhardt, Salı günü Berlin'deki evinde ölü olarak bulundu.Berlin polisinden bir sözcü yaptığı açıklamada, Salı akşamı saat 20.30 sıralarında Charlottenburg bölgesinden bir ihbar geldiğini ve polisin bölgeye operasyon düzenlediğini söyledi. İhbarın belirtildiği eve giren polis, evde bir kişinin cansız bedenini buldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

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Yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden kişinin Kasia Lenhardt olduğu anlaşılırken ölümde cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtildi. Ölüm nedeni henüz belirlenemezken Berlin polisi, konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü modelin ölümünü, kendisi gibi model olan arkadaşı Sara Kulka doğruladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kulka, "Huzun içinde uyu. Sen harika birisin. Seni özleyeceğim ve sana hoşça kal demeyi çok isterdim. Umarım şimdi huzuru bulursun ve umarım gerçek şimdi ortaya çıkar. Seni asla unutmayacağım. Senin gibi gülebilecek birini tanımıyorum. Ailenin güçlü olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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BOATENG'LE 2 ŞUBAT'TA AYRILDILAR

Jerome Boateng ile yaklaşık 15 aydır birlikte olan ve 2 Şubat tarihinde ayrılan Kasia Lenhardt, 32 yaşındaki futbolcuyu şantaj yapmakla ve sadakatsizlikle suçlamıştı.Kasia'nın Berlin'de karıştığı bir kaza sonrası Jerome Boateng, sevgilisiyle ayrıldıklarını açıklamıştı. İkili arasında ayrılık sonrası birbirlerine karşı ağır ithamlarda bulunurken Kasia, Boateng'in yalanları ve sadakatsizliği nedeniyle ilişkinin gerçekten bittiğini dile getirmişti.

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Boateng'in kendisine çok kez yalan söylediğini belirten 25 yaşındaki model, "Kesinlikle konuşacağım ama kendimi toparlamam gerekiyor. Lütfen bana biraz zaman verin. Onun yaptıklarına karşılık vereceğim. Çünkü hiç bu kadar aldatılmadım, kullanılmadım ve kandırılmadım" ifadelerini kullanmıştı.Yaşanan bu ayrılığın bir hafta sonrasında ünlü modelin evinde ölü bulunması, Almanya'da en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.


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