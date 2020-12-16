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Jese Rodriguez'in sevgilisinden şok itiraf: 48 saat ilişkiye girdik

FUTBOL HABERLERİ  | 16.12.2020 10:35 | Son Güncelleme

Özel hayatındaki krizler nedeniyle Jese Rodriguez'in sözleşmesi kulübü PSG tarafından feshedildi. İspanyol forvetin yıllar sonra barıştığı sevgilisi Aurah Ruiz, verdiği röportajla içini döktü. Güzel model, "3 ayda bir beni ilişkiye girmek için aradı ve her birlikteliğimiz 48 saat boyunca sürdü" itirafında bulundu. Modellik kariyerinin yanı sıra televizyonda da boy gösteren Aurah Ruiz, Jese Rodriguez'den olan oğlu Nyan'ın sağlık problemleri nedeniyle uzun süre büyük korku yaşamıştı.

Jese Rodriguez'in sevgilisinden şok itiraf: 48 saat ilişkiye girdik

Paris Saint-Germain tarafından sözleşmesi feshedilen İspanyol forvet Jese Rodriguez'in ayrıldıktan sonra yeniden barıştığı sevgilisi Aurah Ruiz verdiği röportajla ilginç itiraflarda bulundu.

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Aurah Ruiz, 2016 yılında ayrıldıktan sonra ağustos ayında yeniden barıştığı Jese Rodriguez ile yaşadığı ilişki hakkında konuştu. Güzel model, "Jese Rodriguez sadece benimle cinsel birliktelik yaşamak için görüştü" dedi.

PSG, Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshettiPSG, Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

AURAH RUİZ'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"İki ayda bir benimle ilişkiye girmek için aradı ve her birlikteliğimiz 48 saat boyunca sürdü. Benim yanımdan ayrıldıktan sonra başka kadınların yanına gittiğini biliyordum.İlerleyen süreçte başka biriyle ilişkim başladı ve Jese'yle olan duruma son vermek istedim. Bunu söyledikten sonra bu kez benimle 3 günde bir iletişime geçti ve bu durum iki yıl sürdü. O dönem çok şey yaşadım. Onunla ilgili çok şey düşündüm ve sonrasında ne tür bir ilişki kurmak istediğimi buldum. Partnerimi kimseyle paylaşmadığım normal bir ilişki istiyordum."

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Aurah Ruiz, bir futbolcuyla birlikte olmanın başına gelen en kötü şey olduğunu belirtti ve ekledi:

"PSG, ilişkimiz nedeniyle Jese'nin sözleşmesini feshetmedi. Jese, daha çok forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor ve PSG'den ayrıldığı için mutlu. Geçmişte yaşadıklarımız benim için bir yük ve unutması zor ancak bunu öğrendim. Tanınmış bir futbolcuyla beraber olmak, muhtemelen başıma gelen en kötü şey."

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