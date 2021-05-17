Jesse Sekidika, Galatasaray'a geri döndü

Sezonun 2. yarısında kiralık olarak Konyaspor'da oynayan Jesse Sekidika, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a döndü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Bu şehir, bu takım ve taraftarı için yarım sezon da olsa elimden geleni yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı performansa rağmen bu takımın her zaman Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Yarım sezonluk süreçte bana inanan, formayı veren tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." dedi.

Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta 1629 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 2020 Ocak ayında kadrosuna kattığı Sekidika'nın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

