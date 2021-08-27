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Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu

27.08.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'nın ayrılığını resmen açıkladı.

Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jesse Sekidika'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarından Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı ve ayrılık Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Jesse Sekidika
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