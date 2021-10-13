Jessica Alves’ten çarpıcı OnlyFans itirafı: Çırılçıplak fotoğrafımı istiyorlar

Jessica Alves, müstehcen fotoğraf paylaşım sitesi OnlyFans'a kaydolduktan sonra takipçilerinden çırılçıplak fotoğraflarını paylaşması için baskı hissettiğini açıkladı.

38 yaşındaki ünlü isim MailOnline'a özel bir röportajda şunları söyledi: "Evet [baskı hissettim], erkekler ve kadınlar kıyafetsiz nasıl olduğumu merak ediyorlardı. Ben iffetli ya da utangaç değilim ve hayatımın çok uzun yıllarını mutsuz olmak için harcadım. Şimdi, yapabiliyorken kadınlığımı ve şehvetimi keşfetme zamanım" dedi.

Ken Bebek lakaplı Jessica Alves, 2020 yılında transseksüel olduğunu açıkladıktan sonra 2021'in başında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Adını Jessica Alves olarak değiştiren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde OnlyFans’ta bir milyon dolar kazananlar kervanına katıldı.

"EGOMA İYİ GELİYOR"

Kendisini hiçbir zaman güzel, seksi ya da şehvetli hissetmediğini söyleyen Alves sözlerine şöyle devam etti, “Dönüşüm 36 yılımı aldı. Şimdi kafamı çeviriyorum ve erkeklerin ilgisini çekiyorum ki bu egoma iyi geliyor ama hala bekarım.”

"BİR MİLYON DOLAR KAZANDIM"

OnlyFans’la ilgili konuşan Alves, “OnlyFans'ta bir profile sahip olmamı isteyen mesajlar ve e-postalar aldım, ancak bundan para kazanacağımı hiç bilmiyordum. Şimdi kısa sürede 1 milyon dolar kazandım ve bu çok gurur verici.”

OnlyFans için içerik üretmek için Playboy gibi dergilerle çalışmış profesyonel fotoğrafçıları işe aldığını söyleyen Jessica Alves, Artık video istiyorlar, ayrıca zamanımın çoğunu mesajlara cevap vererek ve dikkatimi onlara vererek geçiriyorum. Ama hayranlarımın çoğu beni çıplak görmek isteyen erkekler.”

ANNE OLMAK İSTİYOR

Şu anda Brezilya'nın São Paulo kentinde bulunan Jessica, Playboy dergisinin kapağında çıplak poz vermeyi ve anne olmayı çok istediğini açıkladı.

