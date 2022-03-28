Jessica Chastain, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Ünlü oyuncu seçtiği kıyafet ile göz kamaştırdı. Peki Jessica Chastain kimdir? Oscar'da En iyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Jessica Chastain nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

JESSİCA CHASTAİN KİMDİR?

Jessica Chastain 24 Mart 1977 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Sonoma, Kaliforniya'da dünyaya geldi.

Jessica Chastain'in ilk başrolü, 2008'de sinemalarda gösterilen bağımsız film jolene'dır. jessica chastain, 1,63 cm boyunda ve 56 kilodur.

2011'de vizyona giren yedi filmiyle büyük ilgi uyandırdı ve birçok ödül adaylığına layık görüldü. Duyguların Rengi filmindeki performansıyla Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı oldu. 2012'de başrolde olduğu tartışmalı askerî gerilim filmi Zero Dark Thirty'deki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award'da En İyi Kadın Oyuncu ve Altın Küre'de Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca aynı rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterildi.

2012'de Time dergisinin hazırladığı Dünyadaki 100 Etkileyici İnsan listesinde yer aldı. Film eleştirmeni Richard Roeper Zero Dark Thirty ve Mama filmindeki performanslarından sonra çağının en iyi oyuncularından biri yorumunu yapmıştır.

Jessica Chastain, gian luca passi de preposulo ile 2017 yılında evlendi.

OSCAR'DA EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALAN JESSİCA CHASTAİN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sonoma, Kaliforniya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Jessica Chastain 45 yaşındadır. Chastain; Marslı, o bölüm 2, molly's game, miss sloane, x-men: dark phoenix, duyguların rengi, zero dark thirty, yıldızlararası ve pamuk prenses ve avcı 2 gibi film ve dizilerde rol almıştır.

