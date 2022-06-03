Jessica May Türk vatandaşı oldu! "Artık kimliğim elimde"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 'Yabancı Gelin' dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan ve üç ay önce Türk vatandaşlığını alan Jessica May, önceki gün bir davete katıldı.

"ARTIK KİMLİĞİM ELİMDE"

Kısa süre önce Brezilya'dan dönen May, "Artık kimliğim elimde!" diyerek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

"ZOR BİR SÜREÇ ATLATTIK"

Son derece gururlu olduğunu ifade eden Jessica May, ayrıca Brezilya'da kaldığı süre içerisinde delta varyantına yakalandığını da açıkladı. May, konuyla alakalı, "Tüm aile, akraba hepimiz delta varyantına yakalandık. Zor bir süreç atlattık." dedi.

"RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"

Jessica May'ın Türk vatandaşı olma arzusu sonunda gerçekleşmişti. 2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı. Jessica May, mutluluğunu, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum!" sözleriyle dile getirmişti. Bir hayli neşeli olduğu görülen May'ın paylaşımı binlerce beğeni almıştı. 28 yaşındaki oyuncu gönderisine Türk bayrağı emojileri eklemeyi ihmal etmemişti.





