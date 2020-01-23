Jessica Simpson'dan şoke eden itiraf: Çocukken...

Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, anı kitabı Open Book’ta çocukken cinsel tacize uğradığını açıkladı. Simpson, kitabıyla birlikte ilk kez cinsel taciz itirafında bulundu. Tacizin henüz 6 yaşındayken başladığını söyleyen Simpson, kitabında, “Bir aile dostunun kızıyla yatağımı paylaşıyordum. Önce sırtımı gıdıklamayla başlardı, sonra son derece rahatsız edici şeylere dönüşürdü. Aileme söylemeyi düşündüm. Kurbandım ama bir şekilde hatalı olduğumu hissediyordum” diye yazdı.

12 yaşında geldiğinde, arabayla seyahat sırasında, başına gelenleri anne ve babasına anlattığını söyleyen Simpson, annesinin, babasına, “Sana bir şeyler olduğunu söylemiştim” diye bağırdığını aktardı. Babasının ise bir şey söylemeden yola baktığını ifade etti.

Simpson, “Bir daha asla o aile dostumuzun evine gitmedik ama başıma gelenleri de onlara anlatmadık” diye yazdı.

Simpson kitabında ayrıca kariyerinin başlarında alkol bağımlılığı sorunu yaşadığını söyleyerek, “Kendimi alkol ve ilaçlarla öldürüyordum” ifadesini kullandı.

Eric Johnson ile 2014’te evlenen Simpson’ın Maxwell (7), Ace (6 ve Birdie (10 aylık) adlarında üç çocuğu bulunuyor.



