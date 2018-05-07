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Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 11. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve oynadığı Jet Sosyete yeni bölümde iki konuk oyuncu ağırladı. Defne Yalnız ve Hakan Bulut'un katıldığı Jet Sosyete 11. bölümde yalıda hayalet paniği herkesi sardı. Talip, annesi Şennur'u Yıldız için ikna etmeye çalışırken Yaşar, Pelin ve Tonguç ile girdiği iddiayı kazanabildi mi? Son bölümden sonra Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı merak edildi. İşte Jet Sosyete 11. son bölümü...

Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 11. son bölümü yine izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Gülse Birsel'in yazıp oynadığı Jet Sosyete son bölümde yalıda çıkan hayalet olayı herkese panik yaşattı. Gizem'in yaptırdığı check up tahlileri sonucu şaşırtaracak bir şekilde çıkar. Gizem, bundan sonra tamamen kendi yaşlı hisseder. Yaşar, şirkette Ozan'ın raporu yetiştirme konusunda Pelin ve Tony ile iddiaya girer. Talip, annesi Şennur Hanım'ı Yıldız konusunda ikna etmeye çalışıyor. Fakat Şennur Hanım kendi planlarını uygulamaya başlar. Peki Jet sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Jet Sosyete son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım’ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. 65 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip olduğunu öğrenen Gizem bu beklenmedik sonuçlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Damadını hiç sevmeyen, altıncı hissi pek kuvvetli Safiye’nin annesi Fikret’in ziyareti Yüksel ailesinde işleri karıştırıyor.

Yalıda ise hayalet paniği var! Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Hayalet Necmiye Hanım gerçekten İlayda’nın düğün hazırlıklarından mı rahatsız?

Ozan’ın her sene hazırlamakta geciktiği rapor, ofiste yeni bir iddia konusu oluyor. Yaşar; Pelin ve Tony’le girdiği iddiayı kazanabilecek mi? Talip, Yıldız ve annesinin arasını düzeltme niyetinde. Şennur ise Talip’in bu niyetine kolay kolay teslim olacak gibi gözükmüyor.

JET SOSYETE SON BÖLÜM İZLE

JET SOSYETE OYUNCULARI: Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren, Enis Arıkan

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!
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