Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 11. son bölümü yine izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Gülse Birsel'in yazıp oynadığı Jet Sosyete son bölümde yalıda çıkan hayalet olayı herkese panik yaşattı. Gizem'in yaptırdığı check up tahlileri sonucu şaşırtaracak bir şekilde çıkar. Gizem, bundan sonra tamamen kendi yaşlı hisseder. Yaşar, şirkette Ozan'ın raporu yetiştirme konusunda Pelin ve Tony ile iddiaya girer. Talip, annesi Şennur Hanım'ı Yıldız konusunda ikna etmeye çalışıyor. Fakat Şennur Hanım kendi planlarını uygulamaya başlar. Peki Jet sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Jet Sosyete son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım’ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. 65 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip olduğunu öğrenen Gizem bu beklenmedik sonuçlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Damadını hiç sevmeyen, altıncı hissi pek kuvvetli Safiye’nin annesi Fikret’in ziyareti Yüksel ailesinde işleri karıştırıyor.

Yalıda ise hayalet paniği var! Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Hayalet Necmiye Hanım gerçekten İlayda’nın düğün hazırlıklarından mı rahatsız?