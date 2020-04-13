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Jet Sosyete'de Kadir Doğulu ve Alican Yücesoy sürprizi! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2020 21:23 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölümüne ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Alican Yücesoy konuk olarak katılacak. Peki Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete'de Kadir Doğulu ve Alican Yücesoy sürprizi! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanan bölümleriyle çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor.

Dijitalde rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde; konuk oyuncu ünlü aktör Alican Yücesoy ve Kadir Doğulu olacak. Jet Sosyete'nin yeni bölümü 15 Nisan Çarşamba akşamı Star TV'de olacak.

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Alican Yücesoy dizide İlayda’nın yeni gazeteci sevgilisi ‘Ahmet’ rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Kadir Doğulu ise spor hocası ‘Kenan’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’de aldatılma şüphelerine neden olacak. Diğer yanda İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın (Kadir Doğulu) uyguladığı diyet ve idman programı Alara’ya zor günler yaşatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete, Gülse Birsel, kadir doğulu,

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