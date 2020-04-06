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  4. Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk! Jet Sosyete'nin evlerde çekilen özel bölümü ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk! Jet Sosyete'nin evlerde çekilen özel bölümü ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2020 23:30 | Son Güncelleme

Jet Sosyete’nin ilk kez yayınlanacak olan ve oyuncuların çekimleri kendi evlerinden gerçekleştirdiği “#Evdekal Özel Bölümü”, 8 Nisan Çarşamba günü Star TV’de ekrana gelecek.

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölümle ekrana geliyor.Jet Sosyete’nin ilk kez yayınlanacak olan ve oyuncuların çekimleri kendi evlerinden gerçekleştirdiği “#Evdekal Özel Bölümü”, 8 Nisan Çarşamba günü Star TV’de.

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JET SOSYETE’NİN KORONA İLE İMTİHANI

Sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümde; Gizem İzmir’de annesinin evinde çok sıkılmış ve hayranlarının ilgisinin özlemi içindedir. Evde kalmaktan bunalmış Cengiz, çareyi bahçede yaşamakta bulmuştur. Safiye salgına karşı çamaşır suyundan medet umarken, Ozan ilk kez yalnız ve flörtsüz kalmıştır.

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Şennur ise kendini sokağa atmak için çeşitli bahaneler bulmaya çalışmaktadır.

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