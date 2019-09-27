Jet Sosyete'den yeni fragman! Kadına şiddet içerikli dizilere gönderme!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in Jet Sosyete, yeni sezonuyla Ekim ayında Puhu TV'de yayınlanacak.



Jet Sosyete'nin 3. yeni sezon bölümleri ise 50 dakikadan oluşacak.

Jet Sosyete'nin yeni sezon fragman ilk fragmanı da izleyenleri güldürdü. Fragmanda, Çukur dizisinin geçen sezon çok konuşulan çatışma sahnesine gönderme yapılmıştı.

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümleri de yine puhutv'den izlenebilecek.

