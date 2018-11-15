'Jet Sosyete' dizisinde 'gay' kelimesi sansürlendi

Diziler üzerindeki RTÜK baskısının arttırdığı şu günlerde, biplenen kelimeler arasına 'gay' (eşsinsel) kelimesi de eklendi.

Hasibe Eren'in canlandırdığı Şennur karakteri oğlunu istemediği bir kızla birlikte olmasını istemesi ve oğlunun karşı gelmesi üzerine 'gay misin acaba oğlum' şeklinde bir tepki gösterir.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde 'gay' kelimesinin sansürlenmesi ve bir hakaret unsuru olarak kullanılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

İşte o sahne...