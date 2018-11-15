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'Jet Sosyete' dizisinde 'gay' kelimesi sansürlendi

DİZİ HABERLERİ  | 15.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

TV8'de dün akşam yayınlanan 'Jet Sosyete' dizisinde 'gay' kelimesi sansürlendi. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı dizi bu sezon Star TV'den TV8'e transfer olmuştu.

'Jet Sosyete' dizisinde 'gay' kelimesi sansürlendi

Diziler üzerindeki RTÜK baskısının arttırdığı şu günlerde, biplenen kelimeler arasına 'gay' (eşsinsel) kelimesi de eklendi.

Hasibe Eren'in canlandırdığı Şennur karakteri oğlunu istemediği bir kızla birlikte olmasını istemesi ve oğlunun karşı gelmesi üzerine 'gay misin acaba oğlum' şeklinde bir tepki gösterir.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde 'gay' kelimesinin sansürlenmesi ve bir hakaret unsuru olarak kullanılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

İşte o sahne...


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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gay TV8 Gülse Birsel rtük

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