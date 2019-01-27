Jet Sosyete dizisinde Murat Boz hangi rolde oynayacak?

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan Algül'ün üstlendiği 'Jet Sosyete'nin yeni bölümüne Murat Boz misafir olacak. Sarp Apak, Aslı Bekiroğlu, Enis Arıkan ve Deniz Cengiz'le hikaye gereği bir araya gelen Boz, kendisini canlandıracak.

Ozan'ı (Sarp Apak) kıskandırmak isteyen İlayda'nın (Deniz Cengiz), yeni sevgilisinin Murat Boz olduğunu söylemesi Ozan'ı çok şaşırtacak. Başlarda inanmayan Ozan'ın, karşısında ünlü şarkıcıyı gördüğü dakikalar ise ekran başındakileri çok güldürecek. Senaryo gereği Sarp Apak'la birlikte şarkı söyleyen Boz, "Setleri özlemişim" sözleriyle oyunculuğu özlediğini dile getirirken çekim aralarında başta dizinin yönetmeni Hakan Algül olmak üzere oyuncularla ve ekiple sohbet etti.

Keyifli anların yaşandığı çekimlerin bazı anlarında başarılı şarkıcı da tıpkı izleyiciler gibi kahkahalarına hakim olamadı.

Murat Boz'un konuk olduğu 'Jet Sosyete'nin yeni bölümü 30 Ocak Çarşamba saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek.



