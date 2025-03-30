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Megastar Tarkan'dan Bayram mesajı: "Vereceksen huzur ver"

Ünlü şarkıcı Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasına yönelik 19 Mart'ta başlayan protestolar ve yapılan mitinglerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Megastar Tarkan bugün de Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Megastar Tarkan'dan Bayram mesajı: "Vereceksen huzur ver"
Cansu Akalp

İmamoğlu sürecini yakından takip eden Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün Maltepe'deki kalabalığı gösteren bir fotoğrafı paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması."

TARKAN'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Megastar Tarkan bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim "Vereceksen huzur ver" adlı şarkısını seslendirdi. Tarkan’ın seslendirdiği parça kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Vereceksen huzur ver.
Bu bayramda buruk içimiz.
Yüzümüzün güldüğü, kalplerimizin sevinçle, ümitle dolduğu huzurlu bayramlara"

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Tarkan şarkı
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