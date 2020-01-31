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Jet Sosyete Star TV ve Puhu TV'de ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 23:24 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, 3. sezon 12. bölümüyle ekranda olacak. Jet Sosyete'nin yeni bölümleri önce Puhu TV'de ardından ise Star TV'de yayınlanacak? Jet Sosyete'nin Star TV'deki yayın tarihi de belli oldu.

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete, 1,5 aylık aranın ardından seyirciyle buluşuyor. 14 Şubat'ta Puhu TV'de yayınlanacak yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin 12. bölümünde ünlü oyuncu Ezgi Mola konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahin Irmak ve Enis Arıkan'ın başrollerde oynadığı Jet Sosyete'nin yeni sezon bölümleri cuma akşamları önce Puhu TV'de yayınlanacak. Çarşamba akşamları ise Jet Sosyete iki bölüm halinde Star TV'de olacak.

Jet Sosyete, 3. sezonun ilk iki bölüm tekrarıyla 12 Şubat Çarşamba 20.00'de Star'da! Yeni bölümler ise 14 Şubat'tan itibaren her Cuma 20.00'de Puhu TV'de!

JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE EZGİ MOLA SÜRPRİZİ

Ozan’ın yeni sevgilisi İpek (Ezgi Mola) eğlencesi ve samimiyetiyle sitedeki herkesin gözdesi haline gelir. İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar. İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür.

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Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.

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