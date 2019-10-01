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Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin yeni sezonundan 5. fragman yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma günü ayında Puhu TV'de yayınlanacak.

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Jet Sosyete'nin 3. yeni sezon bölümleri ise 50 dakikadan oluşacak. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümleri de yine puhutv'den izlenebilecek.

Jet Sosyete'nin yeni sezon fragman fragmanları da izleyenleri güldürdü. Fragmanda, Çukur dizisinin geçen sezon çok konuşulan çatışma sahnesine gönderme yapılmıştı.

Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanında, bu defa kadına şiddet içerikli dizilere gönderme yapıldı.


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