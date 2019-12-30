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  4. Jet temizlik işçisi hayrete düşürüyor! Tüm mahalleyi oynayarak temizliyor

Jet temizlik işçisi hayrete düşürüyor! Tüm mahalleyi oynayarak temizliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yerinde durmadan sokak ve caddeleri temizleyen temizlik işçisi görenleri şaşırtıyor. Temizlik yapmadan duramayan işçi, diğer çalışanlara göre daha hızlı hareket ettiği için de jet işçi olarak biliniyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde belediyede 15 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 39 yaşındaki Cuma Temli, elinde süpürgesi ve çöp aracıyla sokak sokak, cadde cadde dolaşarak temizlik yapıyor. İşi yaşamının parçası haline gelen Cuma Temli, her gün 8 saat boyunca sokaklarda koşa oynaya işini yapıyor. Kimi zaman oruçlu olan kimi zaman soğuk hava, yağmur ve kara rağmen işini yapan Temli, yorulmak nedir bilmiyor. Kendisine göre işini eğlenceli hale getiren Cuma Temli, izin gününde bile evinde duramıyor. Evde sıkılıp bunalan Temli, enerjisi ve koşa oynaya işini yapması nedeniyle bölge halkı tarafından da tanınıp seviliyor.

BAŞTA ŞAŞIRIYORLAR, GÖRDÜKÇE ALIŞIYORLAR

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, Temli'yi ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını sonraları ise alıştıklarını ifade etti. Vatandaşlar, işçinin sergilediği performans ve hassasiyet nedeniyle memnun olduklarını kaydetti.

SADECE YEMEK YERKEN VE UYURKEN DURABİLİYOR

Cuma Temli ise ailesi, amirleri ve arkadaşlarının, yavaş çalışması konusunda kendisini sık sık uyarmasına rağmen kendisini durduramadığını ifade etti. Evinde sadece bir şeyler yerken, içerken ve uyurken durabildiğini belirten Temli, insanların sokakları kirletmesinden rahatsız olmadığını tam tersine memnun olduğunu da kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep islahiye temizlik

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