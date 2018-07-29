Jim Ratcliffe'in 2 milyar pounda Chelsea'yi satın alacağı iddia edildi!

İngiltere'de bomba bir iddia ortaya atıldı. Britanya'nın en zengin adamı Jim Ratcliffe'in Chelsea'yi 2 milyar pound karşılığında satın almak üzere olduğu iddia edildi.

100 binin üzerinde takipçisi olan The Secret Footballer adı twitter hesabından ortaya atılan iddia Jim Ratcliffe'in Chelsa'yi devralacağı konusunda. Hesabın sahibi ismini gizli tutan bir spor yazarı.

Öte yandan Secret Footballer adlı hesap, Roman Abramovich'in Jersey Adası'na yerleşeceğini ve oradan 30 milyon pound değerinde bir ev satın aldığını da yazdı.

Kulübün şu anki sahibi Roman Abramovich'e yakın kaynaklar ise bu iddiaları The Sun'a yalanladı.

Rus milyarder Chelsea'yi 2003 yılında 140 milyon pound'a satın almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşanan politik değişikliklerle yabancı sermayeye ilişkin düzenlemeler gelmişti. Abramovich'in İngiltere vizesinin yenilenmediği öne sürülmüştü.

Bütün bunlara rağmen Chelsea bu sezon da boş durmadı yeni teknik direktör olarak Maurizio Sarri'ye anlaştı. Önemli oyuncularını da elden çıkarmadı.