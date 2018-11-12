Jimmy Butler Philadelphia 76ers'a takaslandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, all-star oyuncu Jimmy Butler'ı Minnesota Timberwolves'tan takas etti.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Dario Saric, Jerryd Bayless ve Robert Covington'ı Timberwolves'a gönderen 76ers, Jimmy Butler ve Justin Patton'ı aldı. Timberwolves ayrıca 76ers'ın 2022 ikinci tur draft hakkına da sahip oldu.
4 kez all-star seçilen Butler, 2011-12 sezonunda adım attığı NBA kariyerinde 16,5 sayı, 4,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarını yakaladı. 29 yaşındaki gard, bu sezon maç başına 21,3 sayı, 5,2 ribaunt, 4,3 asist ve 2,4 top çalma üretiyor.
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