Jimnastik nedir, türleri nelerdir?

Sportif aktivitelerin temelinde bedensel fonksiyonların geliştirilmesi ve eylemsel bir yapıya dönüştürülmesi yer almaktadır. Sporcular branşlarına yönelik yeteneklerini geliştirmeye ve güçlü yönlerini çeşitlendirmek için çalışır. Spor branşlarında uzmanlaşma ve profesyonelleşme süreçleri "spor hedefli antrenman" olarak isimlendirilir. Branşların özgün yönleri olduğu gibi kombine sporlar da mevcuttur. Bu spor dalları birden fazla disiplin ve sportif yönelimin bir arada tutulmasıyla öne çıkar. Jimnastik türleri, atletizm, koordinasyon ve estetiğin birleşimini içeren branşlardır.

Jimnastik nedir?

Jimnastik, içerisinde çeşitli türlerin bulunduğu, insan bedeninin sınırlarını test eden ve vücut koordinasyonunun bütüncül olarak sağlandığı bir spor branşıdır. Jimnastik ekipmanlı ve aletli olarak yapılabileceği gibi sadece fiziksel hareketlerle de gerçekleştirilebilir. Jimnastik genel olarak atletizm sporlarına benzer. Ancak jimnastikte görsellik ve estetik atletik performansla eşit öneme sahiptir. Bu özelliği ile bir spor branşı ile sanatsal performansın melez bir türüdür.

Jimnastik sporcuları güç, kondisyon, esneklik ve çeviklik gibi fiziksel özelliklere sahiptir. Bu jimnastiğin ilk aşamasıdır. Ayırt edici kısmı ise hayal gücü, karar alma, odaklanma, kareografi sunma gibi zihinsel gelişimin bir arada tutulmasıdır. Jimnastik sporunun fiziksel kısmı bedensel sınırları zorlarken zihinsel kısmı sporcular için bilinçsel bir gelişim olarak yer alır. Jimnastik olimpik bir spor branşıdır. Ancak tüm jimnastik türleri arasında sadece 3 tür olimpik branşlar arasında yer alır.

Jimnastik türleri nelerdir?

Jimnastik içerisinde farklı türlere ayrılmaktadır. Türler arasındaki temel farklar uygulama şekli, kullanılan ekipmanlar, rekabet koşulları ve performans sunumudur. Olimpik türler arasında en popüler olan ve jimnastiğin omurgası olarak nitelendirilen "artistik jimnastiktir". Artistik jimnastikte temel amaç güç, denge ve zarafetin birleştirilmesidir. Kadın ve erkek sporcular farklı aletlerde yarışırlar. Kadınlarda yer hareketleri, denge tahtası, asimetrik paralel ve atlama masası bulunur. Erkeklerde ise bunlara ek olarak barfiks, paralel bar, halka ve kulplu beygir vardır.

Sporcular belirli teknikleri aletler vasıtasıyla veya aletlerin üzerinde gerçekleştirir. Akrobatik gösteri olduğu kadar sportif olarak da kusursuz uygulama önemlidir. Performans değerlendirmeleri uygulama ve sunum üzerinden yapılır. Olimpik jimnastik türleri arasında estetiğin ön planda olduğu ise ritmik jimnastik türüdür. Ritmik jimnastikte beden hareketleri bale ve modern dans figürleri içerir. Sporcular ip, top, kurdele, halka ve lobut gibi aletler kullanarak genel bir hareket kompozisyonu oluşturur.

Yaratıcılık ve özgünlük temel değerlendirme kriterleridir. Ahenk ve uyum önemlidir. Ritmik jimnastik sporcuları aynı zamanda kareografi sanatçıları olarak da değerlendirilir. Olimpik türler arasında yer alan üçüncü tür ise trambolin jimnastiğidir. Trambolin jimnastiğinde sporcular, esnek bir zemin üzerinde 8–10 metre yüksekliğe kadar sıçrayabilirler. Fiziksel olarak belirli hareketleri gerçekleştirmeleri gerekir.

Bu türün ayırt edici özelliği yaratıcılıktan ziyade havada yapılan hareketlerin çeşitliliği ve uygulamadaki kusursuzluktur. Salto, twist ve dönüş hareketleri olarak adlandırılan eylemler üzerinden değerlendirilirler. Hareketler arasındaki geçiş ve her birindeki performans değerlendirme kriteridir.

Olimpiyatlarda yer almayan jimnastik türleri arasında; akrobatik jimnastik çoklu performans gruplarıyla yapılır. Müziğin ritmi ile uyumlu olan aerobik jimnastikte amaç rekabetten ziyade kareografik bütünlüktür. Halk jimnastiği ise profesyonel amaçlarla yapılmayan ve jimnastik faydaları arasından genel sağlık kondisyonuna yönelik bir türdür.