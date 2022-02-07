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Joachim Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor! 1.91'lik golcü için ilk adım atıldı

07.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihinde Nicolas Anelka, Semih Şentürk, Nobre, Pierre van Hooijdonk, Tuncay Şanlı gibi golcüler olan Fenerbahçe; birkaç senedir forvet problemi çekiyor. Diego Costa sarı lacivertlilere önerilen isimler arasında yer alıyor. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Löw, Bayern Münih'in yıldızını da yanında getirebilir.

Joachim Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor! 1.91'lik golcü için ilk adım atıldı

Fenerbahçe, lige verilen aranın ardından kendi sahasında Başakşehir'i konuk etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı bildi.
Fenerbahçe'de forvet sorunu bir kez daha gözler önüne serildi. Berisha ve Serdar Dursun'un performansı taraftarı memnun etmedi. Alman teknik adam Löw, gelecek sezon Bundesliga'dan bir golcüyle gelebilir.

PSG VE BAYERN MÜNİH'TE JOKER OLMUŞTU!

Kariyerinde Bundesliga şampiyonluğu, Fransa şampiyonluğu gibi başarılar olan Eric Maxim Choupo-Moting, Fenerbahçe için en güçlü golcü adayları arasında yer alıyor. Eric Maxim Choupo-Moting, kariyeride Schalke, Mainz, Hamburg, Stoke City, PSG gibi takımlarda forma giydi.

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Son olarak Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Moting, Kamerun milli takımında da 65 kez ter döktü. Milli takımda 17 golü bulunan Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Bundesliga'da dokuz maçta 3 gol attı.

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Bayern Münih ile Moting arasındaki sözleşme 2023 yılında sona eriyor. Bayern Münih, yaz transfer döneminde bonservis almadan bu transfere onay verebilir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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