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Joachim Löw'den Türkiye itirafı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

EURO 2024'ün ev sahipliğini Almanya'nın kazanmasının ardından Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw'den açıklama geldi. Löw, "Her şeyiyle hak etmişsiniz ancak biz kazandık" ifadelerini kullandı.

Joachim Löw'den Türkiye itirafı!

CNN Türk'e konuşan Almanya Milli Takımı teknik direktörü Löw, Türkiye'nin futbola aşık bir ülke olduğunu dile getirdi.

UEFA'nın kararına çok sevindiklerine vurgu yapan başarılı teknik direktör, "Biz çok seviniyoruz. Bizim için müthiş bir görev olacak. Bir kere Türkiye'yi tebrik etmek gerekiyor. Futbola aşık bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin bir turnuva yapması gerektiğini düşünüyorum. Oyunlara Almanya'da yaşayan bütün Türkleri de davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, UEFA'da yapılan oylamada 12'ye karşı 4 oy alırken Löw bu durumla ilgili "Neden böyle bir karar verildi bilmiyorum. Ama filminizden inanılmaz etkilendim. Her şeyiyle hak etmişsiniz ama biz kazandık" ifadelerini kullandı.

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