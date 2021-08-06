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Joan Laporta: Messi başka takımlardan da teklif aldı

06.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi’nin takımda kalabilmek için elinden geleni yaptığını fakat kulüp olarak Finansal Fair-Play sebebiyle sözleşmenin şartlarına uyamadıklarını söyledi. Durum geri döndürülemez mi?’ şeklinde gelen bir soruyu ise Laporta, "İnsanları umutlandırmak istemem. Görüşmeler sırasında Messi, başka takımlardan da teklifler aldı" dedi.

Joan Laporta: Messi başka takımlardan da teklif aldı

Barcelona'da bir devir sona erdi. 16 yıldır Barcelona formasını giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katalan ekibiyle yollarını ayırdı. Barcelona Başkanı Joan Laporta da bu ayrılık sürecini düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

"BARCELONA'NIN GELECEĞİ İÇİN EN DOĞRU KARARI VERDİK"

Finansal Fair-Play (FFP) nedeniyle Messi ile olan sözleşmenin şartlarına uyamadıklarını belirten Laporta, "Çok büyük oyuncular ve başkanlar da dahil olmak üzere Barcelona her şeyin üstündedir. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barcelona'nın geleceği için en doğru kararı verdik. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi'yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Leo Messi kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" şeklinde konuştu.

"BARCELONA'DA MESSI'DEN ÖNCESİ VE SONRASI DİYE İKİ DEVİR OLACAK"

“Messi, Barcelona'da tarih yazdı” diyen Başkan Laporta, cümlelerine şöyle devam etti:

"O, tarihin en iyisi. Barcelona'da Messi'den öncesi ve sonrası diye iki devir olacak. Kulübe ve taraftarlara birçok mutlu an yaşattı. Ona sonsuza dek minnettarız. Messi ile 5 yıllık ödemede anlaşmıştık ancak La Liga buna izin vermedi. Belirlenen maaş limitinin de altına inemiyoruz. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin yüzde 110'u durumunda. Messi'ye verecek maaş boşluğumuz yok. La Liga'nın regülasyonları diğer ligler gibi esnek değil ve kulübün TV yayın gelirlerini 50 yıllığına satmak istiyorlar. Biz bunu kabul edemeyiz."

"ONA HAK ETTİĞİ BİR UĞURLAMA TÖRENİ YAPACAĞIZ"

Koronavirüs sebebiyle Messi için bir veda organizasyonu yapamadıklarının altını çizen Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Messi ne zaman isterse ona hak ettiği bir uğurlama töreni yapacağız. Onu her geçen gün hatırlamaya devam edeceğiz. Maalesef pandemi sebebiyle şu an için taraftarlar önünde bir veda organizasyonu düzenleyemiyoruz" dedi.

"MESSI BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİFLER ALDI"


Durum geri döndürülemez mi?’ şeklinde gelen bir soruyu ise Laporta, "İnsanları umutlandırmak istemem. Görüşmeler sırasında Messi, başka takımlardan da teklifler aldı. Messi'nin seçeneklerini değerlendirmesi için zamana ihtiyacı var. Messi sonrası dönemde Barcelona'nın çok başarılı olmasını istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz. Barcelona, Messi olmasa da oynadığı futbolla insanlara zevk vermeye devam edecek" diye cevaplandırdı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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