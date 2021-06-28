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"Joao Felix bir sahtekar"

28.06.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United efsanesi Roy Keane, Portekizli Joao Felix'in etkisiz performansını ağır ifadelerle eleştirdi.

"Joao Felix bir sahtekar"

Futbolculuk kariyerinin ardından ekranlarda yorumculuk yapan eski Manchester United kaptanı Roy Keane, Portekizli Joao Felix'in performansını eleştirdi.

Roy Keane 100 milyon euroluk Felix'i 'sahtekar' sözleriyle eleştirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Keane'in açıklamaları şu şekilde:

"Joao Felix 56'da oyuna girdikten sonra ne yaptı? Bu adam bir sahtekar. 100 milyon sterlin ödenen adamın değeri bu mu? Cristiano Ronaldo'nun yerinde olsaydım soyunma odasında yakasına yapışırdım."

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Milli Futbol Takımı
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