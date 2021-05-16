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Joao Pereira'dan Abdullah Avcı'ya gönderme!

16.05.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun sona ermesiyle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, takımdan ayrılan Joao Pereira ile ilgili bir soruya da yanıt vermişti.

Joao Pereira'dan Abdullah Avcı'ya gönderme!

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensupları ile bir araya geldi.

Abdullah Avcı, düzenlediği toplantıda takımdan ayrılan ve Portekiz'de Sporting CP'ye giden Joao Pereira ile ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi.

Avcı, "Pereira buraya hizmet etmiştir. Bazen değişimler sancılı olur. Pereira, konusu kapanmıştır. Bütün maddi imkanlarını da alarak gitmiştir. Allah yolunu açık etsin. Sağ beke bir transferimiz daha olacak" dedi.

Trabzonspor'un resmi Instagram hesabının yaptığı Abdullah Avcı paylaşımına yorum yapan Joao Pereira ise,"Abdullah beni şampiyon yaptığın için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Şubat 2021'de Trabzonspor'dan ayrılarak Sporting'e imza atan Pereira, 3 maç formasını giydiği kulübü ile Portekiz'de 2020-2021 şampiyonu oldu.

37 yaşındaki oyuncu, 2017'de yine Sporting'ten ayrılarak geldiği Trabzonspor'da 122 maça çıkmıştı.

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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