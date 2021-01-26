Joao Pereira'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Trabzonspor Kulübü ile sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılan Joao Pereira ve eşi Natacha Esmail, sosyal medya hesaplarından Trabzon'a, bordo-mavili takıma ve taraftarlara teşekkür ederek, veda etti.

Futbolcu Pereira, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, elveda demenin vaktinin geldiğini belirterek, "Bu şehre ve bu kulübe geldiğimden beri, o en zor gün geldi. Ben beklemeden geldi. Böyle bir şeye hazırlıklı olmadan geldi. Geldi ve beni de hazırlıksız yakaladı. Hiç hayal etmediğim ve düşünmediğim bir şekilde geldi. Ama olan şu ki, o gün geldi." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da futbol oynadığı 4 yılı mutlu sonla bitmemiş bir aşk hikayesi olarak değerlendiren Pereira, şunları kaydetti:

"Adanmışlık, çalışma, savaş, profesyonellik, karakter, dürüstlük, özdeşleşme ve daha birçok şeyle geçen ve tamamlanmamış bir 4 yıllık süreçti. Geldiğimiz ilk günden itibaren bana ve aileme her şeyini veren bu kulübe kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Beraber mücadele etmemiş olsak asla bu başarıları yakalayamamış olacağım takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim en iyi şartlarda sahada olabilmem için çaba gösteren sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Aşçılarımızdan, çim ile ilgilenen kardeşlerimize kadar, bana hep saygıyla davranmış ve her gün daha iyi olabilmemiz için mücadele etmiş kulübün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."