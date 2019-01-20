Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı

Bordo - Mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyuncular kervanına Sosa ve sezonu kapatan Onazi'den sonra Joao Pereira da katıldı.

