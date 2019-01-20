SPOR

Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Başakşehir'i ağırladığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen sağ bek Joao Pereira'nın durumu belli oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Potekizli oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve yerini Abdülkadir Parmak'a bırakan Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

TRABZONSPOR KAMPINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bordo - Mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyuncular kervanına Sosa ve sezonu kapatan Onazi'den sonra Joao Pereira da katıldı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Fırtına golcüleriyle gülüyorFırtına golcüleriyle gülüyor
FIFA'dan Trabzonspor'a kötü haberFIFA'dan Trabzonspor'a kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor joao pereira

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Roma'da Cengiz Ünder depremi!

Roma'da Cengiz Ünder depremi!

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

Fenerbahçe ve Başakşehir'in dev takas pazarlığı

Fenerbahçe ve Başakşehir'in dev takas pazarlığı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz transferine Beşiktaş'tan yalanlama

Burak Yılmaz transferine Beşiktaş'tan yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor golcüleriyle gülüyor

Fırtına golcüleriyle gülüyor

FIFA Trabzonspor'un transfer yasağını kaldırmadı

FIFA'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor 2 - 1 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzon kupada avantajı kaptı!

Trabzonspor, Juraj Kucka'nın Parma'ya transfer olduğunu açıkladı

İşte Kucka'nın bonservis bedeli

Olcay Şahan, Trabzonspor'un sözleşme feshetme teklifini reddetti

Olcay'dan Trabzon'a büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.