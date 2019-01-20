Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve yerini Abdülkadir Parmak'a bırakan Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı.
TRABZONSPOR KAMPINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Bordo - Mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyuncular kervanına Sosa ve sezonu kapatan Onazi'den sonra Joao Pereira da katıldı.
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