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Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

09.05.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jody Lukoki ile ilgili Yeni Malatyaspor son dakika açıklamasında bulunuldu. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcunun yaşamını yitirdiği aktarıldı. Peki Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? İşte detaylar..

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

Jody Lukoki hakkında Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulunuldu. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da oynayan Demokratik Kongolu futbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar, Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Demokratik Kongolu futbolcunun ölümüne ilişkin detaylar haberimizde...

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

JODY LUKOKİ KİMDİR?

Jody Lukoki 15 Kasım 1992'de dünyaya geldi.

Jody Lukoki son olarak, FC Twente takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır.

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Ajax kulübünde başlayan Jody Lukoki ardından sırasıyla SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets Razgrad, Yeni Malatyaspor ve FC Twente kulüplerinde oynamıştır.

Jody Lukoki altyapı kariyeri:

2002 VVA/Spartaan
2002-2003 Young Boys Haarlem
2003-2011 Ajax

Jody Lukoki profesyonel kariyeri:

2010-2014 Ajax
2013-2014 → SC Cambuur (kiralık)
2014-2015 PEC Zwolle
2015-2020 Ludogorets Razgrad
2020-2021 Yeni Malatyaspor
2021– FC Twente

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

JODY LUKOKİ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Jody Lukoki çapraz bağlarından sakatlanmıştı. Bir dönem Yeni Malatyaspor'da oynayan Jody Lukoki, hayata gözlerini yumdu.

Futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

JODY LUKOKİ KAÇ YAŞIINDA, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Jody Lukoki 29 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İyileşme sürecindeki futbolcunun ölüm haberi kulübünü sarstı.

Yeni Malatyaspor'dan da Jody Lukoki ile ilgili açıklama yapıldı.

İşte Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama:

"2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.

Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

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Yeni Malatyaspor
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