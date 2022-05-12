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Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu! Her satırı korkunç...

12.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu. 29 yaşındaki oyuncunun aile içi şiddet nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat sonrası kalp krizi geçirerek yaşama veda ettiği bildirildi.

Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu! Her satırı korkunç...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam merkezli Het Parool gazetesi, Ajax'ta da oynayan ve daha sonra yolu Yeni Malatyaspor'a da düşen Jody Lukoki'nin ölüm nedeninin aile içi şiddet olduğunu yazdı.

Habere göre; Lukoki, Almere'deki bir partide iki kuzeni ve bir arkadaşı ile kavga etti. Kavga sonrası başındaki ve dizindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden 29 yaşındaki oyuncunun bacağı, enfekte olması nedeniyle kesildi. Lukoki ameliyattan sonra komaya girdi ve kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

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Demokratik Kongolu oyuncu, Ajax alt yapısında yetişti ve daha sonra Twente, Pec Zwolle, Ludogorets ile Yeni Malatyaspor formaları giydi. Son olarak Twente'de oynayan Lukoki'nin sözleşmesi kız arkadaşına saldırmaktan suçlu bulununca Hollanda ekibi tarafından feshedildi. Orta sahada görev yapan Jody Lukoki'ye ertelemeli 3 yıl hapis ile 80 saat toplum hizmeti cezası verilmişti.


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Yeni Malatyaspor
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