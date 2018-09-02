Johan Derksen: Cocu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Veronica TV’deki Veronica Inside isimli futbol tartışma programına katılanlardan Johan Derksen, teknik direktör Cocu’nun takımdan ayrılmak istediğini ileri sürdü.
Deneyimli çalıştırıcının takımdaki en iyi futbolcuların ayrılmasından dolayı hayal kırıklığı içerisinde olduğunu savunan Derksen “Yönetim tarafından Cocu’ya verilen sözler tutulmadı. Kayserispor maçını kaybederlerse pazartesi uçağa binmeyi ciddi ciddi düşünebilir” iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından gözler Cocu'ya çevrildi.
“Kaynağım bugüne kadar hep haklı çıktı”
Hollanda’nın önde gelen futbol yorumcularından olduğu belirtilen Johan Derksen, öne sürdüğü bilgileri güvenilir bir kaynaktan aldığını da savundu. Benzer ifadeleri dört gün önce de kullanan ve bu sözleri Türkiye’ye yansıdıktan sonra Fenerbahçe’nin bununla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladığı Hollandalı yorumcu Fenerbahçe’nin açıklama yapmasının kendisi için bir şeyi değiştirmeyeceğini de belirterek “Kaynağım bugüne kadar hiç yüzümü kara çıkarmadı, hep haklı çıktı” diye konuştu.
Fenerbahçe açıklaması ekrana getirildi
Veronica Inside’ın cuma gecesindeki programda, Fenerbahçe Kulübü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklama da konu edinerek ekranlara getirildi. Açıklamanın Felemenkçe’ye çevirilmiş versiyonu eşliğinde konuyla ilgili tartışma yürütüldü, kulüplerin bu tip duyurular yapmaya her zaman ihtiyaç duyduğuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Kulüp açıklamasıyla yanıt verilmişti
Fenerbahçe’den geçtiğimiz günlerde iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Kendi ülkesinde itibarı ve inanılırlığı son derece tartışmalı bir kaynak üzerinden yapılan asılsız haberlerle, Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Phillip Cocu’nun mutsuz olduğu ve istifaya hazırlandığı iddiası, hiçbir tarafı sorgulanmadan bilinçli bir şekilde kamuoyuna sunuldu.” (MİLLİYET)
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