Johan Derksen: Cocu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Hollanda’nın önde gelen futbol yorumcularından olduğu belirtilen Johan Derksen, öne sürdüğü bilgileri güvenilir bir kaynaktan aldığını da savundu. Benzer ifadeleri dört gün önce de kullanan ve bu sözleri Türkiye’ye yansıdıktan sonra Fenerbahçe’nin bununla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladığı Hollandalı yorumcu Fenerbahçe’nin açıklama yapmasının kendisi için bir şeyi değiştirmeyeceğini de belirterek “Kaynağım bugüne kadar hiç yüzümü kara çıkarmadı, hep haklı çıktı” diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcının takımdaki en iyi futbolcuların ayrılmasından dolayı hayal kırıklığı içerisinde olduğunu savunan Derksen “Yönetim tarafından Cocu’ya verilen sözler tutulmadı. Kayserispor maçını kaybederlerse pazartesi uçağa binmeyi ciddi ciddi düşünebilir” iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından gözler Cocu'ya çevrildi.

Fenerbahçe açıklaması ekrana getirildi

Veronica Inside’ın cuma gecesindeki programda, Fenerbahçe Kulübü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklama da konu edinerek ekranlara getirildi. Açıklamanın Felemenkçe’ye çevirilmiş versiyonu eşliğinde konuyla ilgili tartışma yürütüldü, kulüplerin bu tip duyurular yapmaya her zaman ihtiyaç duyduğuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kulüp açıklamasıyla yanıt verilmişti

Fenerbahçe’den geçtiğimiz günlerde iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Kendi ülkesinde itibarı ve inanılırlığı son derece tartışmalı bir kaynak üzerinden yapılan asılsız haberlerle, Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Phillip Cocu’nun mutsuz olduğu ve istifaya hazırlandığı iddiası, hiçbir tarafı sorgulanmadan bilinçli bir şekilde kamuoyuna sunuldu.” (MİLLİYET)

