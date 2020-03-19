John Obi Mikel'in Trabzonspor'dan ayrılık nedeni belli oldu!

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Bordo mavili ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu kararı bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."
John Obi Mikel ile Falcao arasında geçen diyalog:
Mikel: "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Kendimi iyi hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli."
Falcao: "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli."
AYRILIK NEDENİ BELLİ OLDU!
John Obi Mikel, sosyal medyadan Süper Lig'in ertelenmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu tepki gösterdi ve paylaşımı silmesini istedi. Ancak Mikel, paylaşımı silmeyi reddetti ve Trabzonspor'dan ayrıldı.
"GİDERSEN DÖNEMEZSİN DEDİLER..."
John Obi Mikel: 'Eve gidersen, geri dönemezsin' dediler. 'Tamam, eve gidiyorum' dedim.
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