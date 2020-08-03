John Obi Mikel, Sosa'dan özür diledi!

Pandemi sürecinde bordo - mavili ekipten ayrılan Obi Mikel, o günden sonra sürekli Trabzonspor paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlarla bağını koparmadı.
Mikel'in sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı. Kaptan Jose Sosa da Mikel'e teşekkür etti.
Obi Mikel, kaptan Sosa'nın teşekkürü sonrası Sosa'dan özür diledi.
Mikel yorumunda "Senin adına çok sevindim. Bu takımın kaptanı olarak hak ettin. Takımdan ayrılış şekli için de özür dilerim. Umarım tekrar yine buluşuruz" ifadelerine yer verdi.
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