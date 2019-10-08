John Obi Mikel: Trabzonspor'a gelmeden önce Onazi ve Nwakaeme ile görüştüm

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Obi Mikel, kulüp dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'u tercih etmesindeki nedenlerin başında milli takımdan arkadaşları Onazi ve Nwakaeme'nin etkisi olduğunu belirterek, "Trabzonspor’dan teklif geldiğinde ilk olarak milli takımdan arkadaşlarım Onazi ve Nwakaeme ile görüştüm. Onlara şehir ve kulüple ilgili sorular sordum. Onlar da Trabzonspor’un büyük başarılar hedefleyen, hırslı ve geçen sezon elde edilen başarının üstüne çıkmaya çalışan, başarıları yeterli görmeyen bir kulüp olduğunu söylediler. Takım hakkında çok olumlu şeyler duydum. Daha sonra başkanımızla tanıştım. Kendisi bana kulübün gelecek planlarından bahsetti. Bu görüşme sonrası da tamamen ikna oldum" şeklinde konuştu. "DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE KARŞILANMAMIŞTIM" Taraftarların ilgisi ve karşılanmasıyla ilgili olarak ise Obi Mikel, "Gerçekten harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. Takip edebildiğim kadarıyla sadece ben değil yeni gelen tüm oyuncular bu şekilde karşılandılar. Oyuncular olarak bu şekilde karşılanınca taraftarlara teşekkür edebilmek için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. Umarım iyi bir sezon geçirip onlara kendi yöntemimizle teşekkür edebiliriz" açıklamasını yaptı.

"KARŞIMDA FUTBOL AİLESİ GÖRDÜM" Trabzon'da karşısında bir futbol ailesini gördüğünü belirten Nijeryalı oyuncu, "Burada gelince karşımda bir futbol ailesi gördüm. Ailenin içine geldiğinizi hissediyorsunuz. Birbiriyle bütünleşmiş, birbirini çok seven, birlikte çalışan oyuncu grubuyla birlikte teknik heyet ve profesyoneller gördüm. İlk geldiğimde kendi adıma değişimin verdiği zorlukları çektim. Bu normal bir durum. Çünkü yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Zaman alan bir durum. Ancak kulübe geldiğim andan itibaren herkes tarafından çok iyi karşılandım. Harika bir teknik heyete sahibiz. Oyuncu kadrosu hem yetenek hem de insan olarak çok kaliteli. Ancak biraz önce belirttiğim gibi değişimin zorlukları başlangıçta oldu. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. İlk geldiğimde fiziksel olarak takımın gerisinde olduğumu söyleyebiliriz. Ekstra çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü GÖRÜP 'WOW' DEMİŞTİM Takıma katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığının altını çizen Mikel, "Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdürkadir Ömür’ü görüp, 'wow' demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de onlara gereken şansı veriyor. Bu oyuncuların bir şeyleri başarabilmesi için bu şansı vermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. "MİSYONUM TAKIMA YARDIMCI OLMAK" Başarılı futbolcu, görevinin takıma yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum takıma yardımcı olmak. Ancak böyle bir takımın içine dahil olmak zordur. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştığımı söyleyebilirim. Taraftarın, takımın, hocamızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması adına hem tecrübelerimle hem de sahada yaptıklarımla katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"LİG VE AVRUPA BİRBİRİNDEN FARKLI" Trabzonspor'un hem lig hem de Avrupa’daki şansını değerlendiren yıldız oyuncu, şu ifadelere yer verdi: "Lig ve Avrupa’yı birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Benzer yarışmalar olsa da farklı nitelikler taşıyorlar. Örneğin Avrupa Ligi kısa mesafeli bir yarış, lig ise uzun bir maraton. Ligde oynayacağınız çok fazla maç var ve çok fazla süreç geçirebilirsiniz. Bu kısım bizim için biraz şanssız başladı diyebilirim. Yeni oyuncular transfer ettiğinizde zamana ihtiyacınız vardır. Ancak çok şanslıysanız tüm parçalar hemen yerine oturur. Bu kolay bir durum değildir. İşin doğası gereği zamana ihtiyaç vardır. Takım arkadaşlarınızı tanıyıp, neler yapabileceklerini bilmeniz lazım. Bu yıl önemli bölgelerde oynayan önemli oyuncu arkadaşlarımızın sakatlık yaşaması büyük talihsizlik oldu. Bu durum düzelecektir. Ancak hep dediğim gibi zamana ihtiyaç var." "SÜPER LİG'E GELEBİLMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ" Süper Lig'i de değerlendiren Mikel, kariyeri olan futbolcuların bu ligde forma giydiğinin altını çizerek, "Ligin kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ligde yer alan oyunculara baktığınızda çok kariyerli ve iyi oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Benim için buraya gelebilmek ve buna tanık olabilmek çok önemliydi. Takımların yaptıkları transferler ligde ne kadar başarılı olmayı istediklerini ortaya koyuyor. Biz de takım olarak aynı düşüncedeyiz. Bu yıl zorlu bir lig yarışı olacak diye düşünüyorum. Hatta şampiyon olacak takımla diğerleri arasında büyük fark olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.