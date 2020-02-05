John Roberson, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1,80 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu, üç kıtada profesyonel basketbol tecrübesiyle dikkati çekiyor.

ABD'deki basketbol hayatının ardından 2011 yılında Slovenya'nın Zlatorog Lasko takımıyla anlaşarak profesyonelliğe geçiş yapan Roberson, bir sezonun ardından ülkesinde South Carolina Warriors ve Ekvador ekibi Comunikt'in formasını giydi. Roberson, 2012-13 sezonunun başında İsviçre'nin BC Monthey takımına geçti.

İsveç ekibi Sodertalje Kings ile kariyerini sürdüren ABD'li basketbolcu, 2014-15 sezonu başında Macaristan'ın BC Atomeromu takımına transfer oldu. 2015-16 sezonu başında Fransa'nın Elan Chalon takımına transfer olan Roberson, 2017-18 sezonunda Fransa'nın ASVEL takımıyla anlaştı. 2018-19 sezonunun başında Rusya'nın Enisey takımında forma giyen Roberson, bu sezonun başında ise South East Melbourne Phoenix takımına transfer olarak Avustralya basketbolunun en üst seviyesinde boy gösterdi.

(AA)

