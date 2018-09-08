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John Terry'den sürpriz transfer! Yeni durak Rusya...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Chelsea efsanesi John Terry, futbol kariyerine Rusya'da devam edecek.

John Terry'den sürpriz transfer! Yeni durak Rusya...

Aston Villa'dan ayrılan John Terry, Spartak Moskova'ya gidiyor. 37 yaşındaki futbolcu, iki yıllık anlaşma sağladığı Rus ekibiyle sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Goal'ün edindiği bilgilere göre Spartak, savunma oyuncusu Samuel Gigot'un ağır bir sakatlıkla sezonu kapamasının ardından, bonservisi elinde bulunan Terry ile iletişime geçti.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Aston Villa Rusya İngiltere john terry

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